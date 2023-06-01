Ліквідація Татарського: в РФ знайшли ще одного "винного" - журналіста Попкова, який переїхав до Києва

В Росії оголосили в розшук журналіста і публіциста Романа Попкова. Тамтешні силовики вважають, що він давав вказівки Дар’ї Треповій, яка передали пропагандисту Владлену Татарському гіпсову статуетку з вибухівкою.

Слідчий комітет РФ заявив, що Попкову заочно пред’явили звинувачення у керівництві здійсненням терористичного акту. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Слідчі вважають, що він "вів листування з Дар’єю Треповою в соцмережах та давав їй вказівки".

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Роман Попков - російський журналіст і публіцист родом з Брянська, колишній лідер московського відділення Націонал-більшовистської партії (НБП). Зараз мешкає в Києві.

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Раніше він говорив, що знайомий з Треповою лише в соцмережах. Припущення про його причетність до смерті Татарського називав брехнею. "Я давно живу в Києві, є журналістом - пишу на сайті "Вот Так", спеціалізуюся на висвітленні війни та партизанського руху. Крім цього, з командою товаришів-волонтерів веду телеграм-канали "Роспартизан" та "Послезавтра", - наводить його слова Медиазона.

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2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін, більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд відправив її під арешт. Відповідальність за смерть Татарського взяли на себе російські партизани. ФСБ твердить, що бюст із вибухівкою виконавиці передав українець, уродженець Донбасу Юрій Денисов, який після підриву виїхав з РФ.