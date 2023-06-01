"Україна зараз має достатньо спроможностей, щоб звільнити окуповані території", - Столтенберг
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"НАТО надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що Україна зараз має достатньо спроможностей, щоб звільнити окуповані території. Але нам треба робити більше", - сказав він.
Генсек наголосив, що країни Альянсу працюють над багаторічним пакетом підтримки Києва із значним фінансуванням.
"Це забезпечить Україні стримування й оборону на довгостроковий період, а також допоможе відбудувати сектор безпеки та оборони під час переходу від доктрин, обладнання й навчання радянської ери до повної сумісності з НАТО", - додав Столтенберг.
За його словами, під час зустрічі в Осло також було обговорено підвищення рівня комісії НАТО-Україна до рівня Ради НАТО-Україна.
"Це буде значним кроком, який допоможе нам створити спільний консультативний форум з Україною. Україна буде рівною за столом перемовин. Це також допоможе обговорювати питання безпеки", - підсумував генсек НАТО.