"Україна зараз має достатньо спроможностей, щоб звільнити окуповані території", - Столтенберг

Країни Північноатлантичного альянсу надали Україні достатньо військової допомоги для звільнення захоплених Росією територій, але готові робити ще більше для допомоги Києву.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"НАТО надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що Україна зараз має достатньо спроможностей, щоб звільнити окуповані території. Але нам треба робити більше", - сказав він.

Генсек наголосив, що країни Альянсу працюють над багаторічним пакетом підтримки Києва із значним фінансуванням.

"Це забезпечить Україні стримування й оборону на довгостроковий період, а також допоможе відбудувати сектор безпеки та оборони під час переходу від доктрин, обладнання й навчання радянської ери до повної сумісності з НАТО", - додав Столтенберг.

За його словами, під час зустрічі в Осло також було обговорено підвищення рівня комісії НАТО-Україна до рівня Ради НАТО-Україна.

"Це буде значним кроком, який допоможе нам створити спільний консультативний форум з Україною. Україна буде рівною за столом перемовин. Це також допоможе обговорювати питання безпеки", - підсумував генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є хороші неформальні дискусії щодо кроків України для вступу в НАТО, - Столтенберг