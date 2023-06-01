У КМДА відбуваються обшуки у зв’язку із заявами мешканців про зачинене укриття

Київська міська прокуратура та поліція проводять обшуки у Київській міській адміністрації у зв’язку з заявами мешканців про закрите укриття під час нічної атаки росіян, у результаті чого загинули 3 людей.

Про це речниця прокуратури Надія Максимець повідомила в коментарі Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я", - сказала вона.

Раніше правоохоронці провели обшуки у медзакладі, де під час тривоги і обстрілів було закрите бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА.

Читайте: У Києві проведуть перевірку всіх укриттів. Вони мають бути відкриті цілодобово, - начальник КМВА Попко

За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Також читайте: Тиждень тому голова військової адміністрації Києва Попко відрапортував, що забезпечить безперешкодний доступ киян до всіх укриттів, - екснардеп

Також повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що у столичній поліклініці, де не відкрили укриття під час тривоги, тривають слідчі дії.