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У КМДА відбуваються обшуки у зв’язку із заявами мешканців про зачинене укриття

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киевсовет,кмда,київрада
Київська міська прокуратура та поліція проводять обшуки у Київській міській адміністрації у зв’язку з заявами мешканців про закрите укриття під час нічної атаки росіян, у результаті чого загинули 3 людей.

Про це речниця прокуратури Надія Максимець повідомила в коментарі Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я", - сказала вона.

Раніше правоохоронці провели обшуки у медзакладі, де під час тривоги і обстрілів було закрите бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА.

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За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

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Також повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що у столичній поліклініці, де не відкрили укриття під час тривоги, тривають слідчі дії.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • A San
    Військова адміністрація Києва

    https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/kivska_miska_viyskovo-tsivilna_administratsiya_959569/viyskova_administratsiya_kiyeva/ https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/kivska_miska_viyskovo-tsivilna_administratsiya_959569/viyskova_administratsiya_kiyeva/ https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/kivska_miska_viyskovo-tsivilna_administratsiya_959569/viyskova_administratsiya_kiyeva/

    https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/ Безпека та правопорядок https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/kivska_miska_viyskovo-tsivilna_administratsiya_959569/ Київська міська військова адміністрація

    Військова адміністрація Києва - це тимчасовий державний орган, створений на випадок воєнних дій у місті.

    Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста.

    Походу в нас вже свій маленький *****

    Начальником військової адміністрації Києва призначений https://www.president.gov.ua/documents/7332022-44525 Указом Президента України генерал-полковник Сергій Миколайович Попко.
    Електронна пошта для службового листування:

    https://www.president.gov.ua/documents/7332022-44525

    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №733/2022

    Про призначення С.Попка начальником Київської міської військової адміністрації

    Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначити генерал-полковника ПОПКА Сергія Миколайовича начальником Київської міської військової адміністрації.

    Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

    21 жовтня 2022 року
  • Tommy Lee
    блаЗЄнькі хочуть прибрати Кличка. Та поставити якогось блаЗЄнського "катлєту".
  • Люба Бусько
    А у військово-цивільній адміністрації шукати не думали?
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