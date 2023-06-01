Україна має отримати від НАТО компенсацію за те, що вона не може вступити до Альянсу просто зараз, - Науседа

НАТО не може прийняти Україну до свого складу у розпал війни, натомість Альянс має надати Києву достатні гарантії безпеки.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Verslo Žinious.

"Ми багато разів говорили, що досить вже повторювати порожні слова про відчинені двері в НАТО. Ми повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повне членство в НАТО в цю мить", - заявив він.

Науседа наголосив, що було б украй складно запропонувати країні, яка перебуває в розпалі війни, повноправне членство у військовому альянсі - всі це розуміють. Але необхідно знайти достатні гарантії безпеки, як-от військова і політична підтримка України, та інституціональні рамки для тіснішого співробітництва між Україною і НАТО.

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"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що далі?" - зазначив він.

На його думку, ці питання будуть важливою частиною липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Науседа додав, що на саміті також обговорюватимуть зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.

"Ситуація дуже серйозна, і, на жаль, вона погіршується, особливо з огляду на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", - резюмував він.

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Нагадаємо, міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що саміт НАТО у Вільнюсі буде успішним, якщо завдяки йому Україна наблизиться до членства в НАТО.