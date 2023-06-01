Україна має отримати від НАТО компенсацію за те, що вона не може вступити до Альянсу просто зараз, - Науседа
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Verslo Žinious.
"Ми багато разів говорили, що досить вже повторювати порожні слова про відчинені двері в НАТО. Ми повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повне членство в НАТО в цю мить", - заявив він.
Науседа наголосив, що було б украй складно запропонувати країні, яка перебуває в розпалі війни, повноправне членство у військовому альянсі - всі це розуміють. Але необхідно знайти достатні гарантії безпеки, як-от військова і політична підтримка України, та інституціональні рамки для тіснішого співробітництва між Україною і НАТО.
"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що далі?" - зазначив він.
На його думку, ці питання будуть важливою частиною липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Науседа додав, що на саміті також обговорюватимуть зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.
"Ситуація дуже серйозна, і, на жаль, вона погіршується, особливо з огляду на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", - резюмував він.
Нагадаємо, міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що саміт НАТО у Вільнюсі буде успішним, якщо завдяки йому Україна наблизиться до членства в НАТО.