Пентагон закупить для України установки Gepard майже на 120 мільйонів доларів
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Американська компанія Global Military Products Inc. отримала від Міноборони США контракт на суму 118, 3 млн доларів на закупівлю та поставку зенітних самохідних установок Gepard для України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Пентагона.
"Компанія Global Military Products Inc зі штату Флорида отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та поставку 35-міліметрових систем протиповітряної оборони Gepard", - ідеться у повідомленні.
Контракт виконуватиметься в Аммані (Йорданія), орієнтовна дата завершення роботи 30 травня 2024 року. Гроші на нього виділені з "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України)".
Як повідомлялося, у Німеччині концерн Rheinmetall вироблятиме боєприпаси для зенітних САУ Gepard, які активно використовуються Збройними силами України.