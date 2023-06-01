Пентагон закупить для України установки Gepard майже на 120 мільйонів доларів

Американська компанія Global Military Products Inc. отримала від Міноборони США контракт на суму 118, 3 млн доларів на закупівлю та поставку зенітних самохідних установок Gepard для України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Пентагона.

"Компанія Global Military Products Inc зі штату Флорида отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та поставку 35-міліметрових систем протиповітряної оборони Gepard", - ідеться у повідомленні.

Контракт виконуватиметься в Аммані (Йорданія), орієнтовна дата завершення роботи 30 травня 2024 року. Гроші на нього виділені з "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України)".

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Як повідомлялося, у Німеччині концерн Rheinmetall вироблятиме боєприпаси для зенітних САУ Gepard, які активно використовуються Збройними силами України.