У Львові після події в Києві вирішили перевірити укриття

У Львові 1 червня перевірятимуть всі комунальні укриття.

Про це заявив міський голова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні протягом дня райони проводять перевірку укриттів, які є у комунальній власності. Керівники цих закладів мають контролювати стан і доступність, але також перевірити вказівники, які інформують про те, як добратися до цього укриття з вулиці, якщо ви не місцевий. Всі інформаційні стенди потрібно актуалізувати, зробити помітними та зрозумілими", - написав він у фейсбуці.

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Він закликав городян сьогоднішній вечір "присвятити власній безпеці".

"Вечір відкритих укриттів, толока, збори - називайте це як хочете, але треба бути. Сьогодні з 18 до 20 години усі укриття, які розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими. Це можливість мешканцям зустрітися, перевірити стан своїх сховищ і ще раз домовитись про їхню роботу під час повітряної тривоги. Це стосується усіх укриттів у місті", - заявив мер.

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Він додав, що якщо у будинку немає підвалу чи паркінгу - найближче сховище можна знайти на карті.

"По всіх проблемних точках пройде комісія. Про результат буде повідомлено", - додав Садовий.

За інформацією Львівської міськради, в місті є близько шести тисяч укриттів. Перевірити, де вони розташовані, можна за допомогою інтерактивної карти. Коли нема повітряної тривоги, укриття зачиняються.