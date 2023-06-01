Двоє курсантів ДСНС загинули через вибух 152-мм снаряду у гуртожитку на Харківщині. Його їм наказав розібрати керівник, - журналістка

Двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок вибуху снаряду в гуртожитку, який їм наказав розібрати керівник.

Про це у Facebook розповіла журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в Харківській області загинуло двоє курсантів - Роман Сліпець та Євген Кочетов. Хлопцям було по 21 року. Навчалися в Національному університеті цивільного захисту на саперів-мінерів. Жили і навчалися в гуртожитку в селі Ватутіне.

До мене звернулися рідні одного з загиблих, переказую з їхніх слів. Так от, за інформацією родичів загиблого, начальник кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Олександр Шевчук дав наказ курсантам дістати з 152-мм снаряду вибухову речовину. Снаряд здетонував. Двоє курсантів загинули. Ще один травмований, кілька отримали контузії. Сталося це все не на тренувальному майданчику, а в гуртожитку!" - зазначила вона.

За її словами, Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування повідомив про інцидент, але не вказав, що це були курсанти і що вони виконували наказ, і що робили це без нагляду.

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"Сталася надзвичайна подія, а саме детонація ВНП, тип якого встановлюється. На жаль, внаслідок події загинуло двоє співробітників ДСНС. Наразі проводиться перевірка. Обставини події встановлюються правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні центру.

Джерело розповіло "Суспільне Харків": "Це був наказ керівника. Два хлопці намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. Курсантам поставили умову, якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону. Інші курсанти сиділи в аудиторії, яка розташована поряд. Спочатку було тихо, потім пролунав вибух. Спочатку подумали, що було влучання. Снаряд розбирали без нагляду начальника та викладачів. Інше керівництво у цей час займалося своїми обов'язками, командир взводу та викладачі пішли на обід, інші були на шикуванні з іншими курсантами. Заступник, командир взводу та викладачі говорили керівнику, який віддав наказ, що не треба давати курсантам задачу розбирати вибухонебезпечний предмет. Але він нікого не слухав".

"Батьки одного з загиблих - на окупованій території, не можуть виїхати. Мати дізналася про загибель сина від знайомої. З рідними ніхто не спілкується, нічого не повідомляють", - підсумувала Ромалійська.

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