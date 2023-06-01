Очікуємо дуже потужного пакету політичної та практичної допомоги Україні на саміті НАТО, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує, що лідери країн-членів НАТО на саміті у Вільнюсі оголосять про значну допомогу Україні.

Про це він сказав на пресконференції в Осло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Вільнюсі, де лідери зустрінуться на саміті, ми і наші українські друзі можемо очікувати дуже потужного пакету політичної та практичної допомоги", - зазначив Блінкен.

Він додав, що глави держав та урядів країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, способи посилення співпраці альянсу з Україною.

Блінкен наголосив, що очікує на цьому саміті й обговорення питання про членство України в Північноатлантичному альянсі.

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Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.