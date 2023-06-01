Минулої ночі в Мар’їнці відбулося чотири боєзіткнення, місто атакують чеченські підрозділи "Ахмат", - Сили оборони

Упродовж минулої доби на Таврійському напрямку ворог 13 разів атакував українські позиції, а в районі Мар’їнки, де штурм здійснюють кадирівські підрозділи "Ахмат", відбулося чотири боєзіткнення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Таврійському напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Протягом доби ворог 13 разів атакував наші позиції, отримавши відсіч, відійшов. Минулої ночі в Мар’їнці відбулося чотири бойових зіткнення. Тут проводять штурми на тепер чеченські підрозділи "Ахмат". Також традиційно ворог щодоби завдає авіаудару по місту Авдіївка", - поінформував речник.

За його словами, минулої ночі ворог здійснив авіаудар по місту Оріхів, а на Запоріжжі загалом атакував 20 населених пунктів.

"За минулу добу в зоні відповідальності на Запоріжжі було зафіксовано понад 90 обстрілів, а на Донеччині - 249 обстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдання", - зазначив Шершень.

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Він додав, що за добу Сили оборони на Таврійському напрямку вбили та поранили 191 окупанта.