Новини

Минулої ночі в Мар’їнці відбулося чотири боєзіткнення, місто атакують чеченські підрозділи "Ахмат", - Сили оборони

9 79112
марїнка
Упродовж минулої доби на Таврійському напрямку ворог 13 разів атакував українські позиції, а в районі Мар’їнки, де штурм здійснюють кадирівські підрозділи "Ахмат", відбулося чотири боєзіткнення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Таврійському напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Протягом доби ворог 13 разів атакував наші позиції, отримавши відсіч, відійшов. Минулої ночі в Мар’їнці відбулося чотири бойових зіткнення. Тут проводять штурми на тепер чеченські підрозділи "Ахмат". Також традиційно ворог щодоби завдає авіаудару по місту Авдіївка", - поінформував речник.

За його словами, минулої ночі ворог здійснив авіаудар по місту Оріхів, а на Запоріжжі загалом атакував 20 населених пунктів.

"За минулу добу в зоні відповідальності на Запоріжжі було зафіксовано понад 90 обстрілів, а на Донеччині - 249 обстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдання", - зазначив Шершень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для штурму Мар’їнки ворог використовує підрозділи "Шторм" та "Шторм Z"

Він додав, що за добу Сили оборони на Таврійському напрямку вбили та поранили 191 окупанта.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    А мне нравятся кадыровцы всегда ухоженные с накрашенными губами, в мини юбке,на лабутенах,с телефонами в руках,в розовых стрингах,огонь бабы
  • Котя Бегемоткин d833578a
    Для козломордого лапотного быдла кака.дыровцы крутые мужики, сажают репоедов на бутылку, грябят, насилуют, избивают и ничего им нет за это. А для ВСУ нет разницы, кого превращать в дохлую вонючую падаль, то-ли пи@аров Пригожина, то-ли козое@бов Кака.дырова. Думаю, что ****** Пригожина были лучше подготовлены, чем козо@бы Кака.дырова.
  • володимир омельянов
    До чого тупе і нікчемні ці істоти кадировці і до того без памяті ,ви виродки хоч знаєте що ваш народ при сталіну вивезли до Казахстану ,а ваших батьків і матерів розстрілював кривавий кат путін якому ви тепер служите ,здохніть мерзота на українській землі.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини