Україна має отримати чіткий план вступу до НАТО, - глава МЗС Франції Колонна

Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна в кулуарах міністерської зустрічі з колегами по НАТО в Осло сказала журналістам, що Франція хоче бачити "чітко опрацьований шлях з етапами та послідовностями, щоб Україна могла, коли настане час, приєднатися до нас у добрих умовах безпеки". При цьому вона не впевнена, чи будуть у цьому плані точні дати, "бо є ще багато моментів, які потрібно обговорити".

Колонна зазначила, що не йдеться про прийняття "сьогодні", проте, вважає вона, зараз союзникам по НАТО "треба зробити більше, ніж у 2008 році", коли Україна отримала лише декларацію про можливість її вступу до Альянсу.

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Питання про прийняття України до Альянсу попередньо обговорюється на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Осло, оскільки на саміті НАТО у липні лідери мають намір підписати масштабний пакет довгострокової підтримки України.