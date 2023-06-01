На тимчасово окупованій території росіяни змушують водіїв доносити на пасажирів, - Маляр

На тимчасово окупованій території України російські окупанти розширюють агентурну мережу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у телеграмі.

"З цією метою російські так звані правоохоронні органи примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, у тому числі простих перевізників і таксистів невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників.

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Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали кілька місцевих підприємств та окремих перевізників. Водночас з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства.

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