Питання гарантій безпеки для України ще обговорюється, - Столтенберг

Питання гарантій безпеки для України ще обговорюються партнерами по НАТО перед самітом організації у Вільнюсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після завершення неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Він зауважив, що це була неформальна зустріч, відтак на ній не приймалося жодних рішень, лише проводилися обговорення.

"У першу чергу, усі погодилися, що двері до НАТО є відкритими, Україна буде членом Альянсу, але коли це відбудеться - залежатиме від України і країн-членів", - сказав він.

Водночас він наголосив, що зараз треба концентрувати більшу увагу на нагальних завданнях: військовій підтримці Києва для перемоги над агресором. Відтак, це потребуватиме консультацій для прийняття відповідних рішень.

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"Війни непередбачувані, ми не знаємо, коли вона завершиться. Але коли це станеться, то ми повинні зробити все, щоб у нас були готові структури і механізми, щоб не було паузи (у відносинах з Україною. - ред.)",- констатував Столтенберг.

Він додав, що війна розпочалася не в 2022 році, а значно раніше – в 2014 році. Відтак, потрібно зупинити цей "цикл агресій проти Україні". Та зауважив, що коли завершиться нинішня війна, то Росія може перегрупуватися і знову атакувати через декілька місяців чи років.

"Для того щоб зупинити цей цикл ми повинні надавати довгострокову підтримку Україні, реалізовувати різні програми, як ми обговорювали, і подивитися на те, яка у нас буде структура і які механізми аби надати необхідні гарантії безпеки, щоб президент Путін знову не почав атакувати Україну", - підсумував генсек Альянсу.

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