Росіяни знову застосовують керовані авіабомби на Херсонщині, - ОК "Південь"

На півдні російські окупаційні війська повернулися до тактики застосування керованих авіабомб. Зокрема, на Херсонщині від обстрілів найбільше потерпають Бериславський та Херсонський райони.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі контрбатарейна боротьба – основний спосіб протидії Сил оборони півдня, оскільки особливість нашої зони відповідальності в тому, що лінія фронту пролягає річкою Дніпро, і, зокрема, ми боремося з ворогом на іншому березі. Водночас ворог знову повернувся до тактики застосування в тому числі і керованих авіаційних бомб", – повідомила речниця.

Вона нагадала, що сьогодні окупанти атакували Бериславський район, де ворог скинув КАБ на хлібокомбінат, крамницю та житлові будинки.

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За словами Гуменюк, робота Сил оборони наразі ускладнена тим, що українська сторона не може дозволити собі килимові бомбардування, адже ворог ховається за спинами мирного населення.

"За минулу добу у нашої авіації є потужний результат – вони вдарили по Олешківській громаді, де було виявлено скупчення живої сили та озброєння, техніки ворога. Попередньо відомо про 13 загиблих окупантів, ще наслідки уточнюються", – розповіла речниця.

Відповідаючи на запитання, де зараз найбільше загрожує ворожа авіація та керовані авіабомби, Гуменюк повідомила: "Найчастіше ворог спрямовує їх по Бериславському району і по Херсонському району в напрямку Кізомису, там, де вони можуть собі дозволити літаку підлетіти настільки близько, щоб не бути ураженим нашою системою ППО, а випустити керовану бомбу, яка сягне цих територій. Саме в цьому є підступна практика. У них ще багато є керованих авіабомб".