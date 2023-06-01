Росіяни знову застосовують керовані авіабомби на Херсонщині, - ОК "Південь"
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наразі контрбатарейна боротьба – основний спосіб протидії Сил оборони півдня, оскільки особливість нашої зони відповідальності в тому, що лінія фронту пролягає річкою Дніпро, і, зокрема, ми боремося з ворогом на іншому березі. Водночас ворог знову повернувся до тактики застосування в тому числі і керованих авіаційних бомб", – повідомила речниця.
Вона нагадала, що сьогодні окупанти атакували Бериславський район, де ворог скинув КАБ на хлібокомбінат, крамницю та житлові будинки.
За словами Гуменюк, робота Сил оборони наразі ускладнена тим, що українська сторона не може дозволити собі килимові бомбардування, адже ворог ховається за спинами мирного населення.
"За минулу добу у нашої авіації є потужний результат – вони вдарили по Олешківській громаді, де було виявлено скупчення живої сили та озброєння, техніки ворога. Попередньо відомо про 13 загиблих окупантів, ще наслідки уточнюються", – розповіла речниця.
Відповідаючи на запитання, де зараз найбільше загрожує ворожа авіація та керовані авіабомби, Гуменюк повідомила: "Найчастіше ворог спрямовує їх по Бериславському району і по Херсонському району в напрямку Кізомису, там, де вони можуть собі дозволити літаку підлетіти настільки близько, щоб не бути ураженим нашою системою ППО, а випустити керовану бомбу, яка сягне цих територій. Саме в цьому є підступна практика. У них ще багато є керованих авіабомб".