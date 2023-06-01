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Укриття в Києві будуть постійно відчиненими, - КМДА

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укриття
Влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Про це розповів глава департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже ухвалено рішення про те, щоб вони були відчинені постійно. До цього були розмови про те, що ми не можемо їх тримати постійно відчиненими, тому що там було зроблено ремонтні роботи, безхатченки організовуватимуть собі там притулок. Але ж не маємо іншого виходу, окрім як тримати їх постійно у відкритому стані", - зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Читайте: У КМДА відбуваються обшуки у зв’язку із заявами мешканців про зачинене укриття

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • ArtK
    Була така спроба. Там оселились бомжі, та замикались зсередини. Винесли, все, що там було, видрали проводи.
  • Павло ШОвте
    Скоти. От до чого те все ранкове кукурікання півнячого куточка було. Нагадаю, Генпрокурор в нас кум Їрмака і слуга урода

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Буде привід знову наїхати на Кличка за розворовані укриття й провести черговий обшук.

    Коли вже ОПу шмонати почнуть??
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