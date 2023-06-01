БРІКС планує розширення та розглядає створення спільної валюти, - Bloomberg

Блок БРІКС, до якого входять Південно-Африканська Республіка, Росія, Бразилія, Індія та Китай, планує залучити інші держави та розглядає створення спільної валюти.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

До міністрів закордонних справ країн БРІКС, які 1-2 червня зустрічаються у Кейптауні (ПАР), приєднаються голови МЗС Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Казахстану. На зустрічі обговорять розширення - до блоку планують долучитися 19 країн - та створення спільної валюти.

Ця зустріч, яка передує саміту глав держав БРІКС 22-24 серпня в Йоганнесбурзі, має на меті продемонструвати цілі блоку щодо утвердження себе, як серйозної економічної та політичної сили. Видання зазначає, що ці переговори, ймовірно, посилять занепокоєння Заходу щодо намірів групи стати противагою США та ЄС.

Члени БРІКС вже відмовилися приєднатися до "Групи семи" у запровадженні санкцій на Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що створення спільної валюти підтримують Китай, а також Іран та Куба, які знаходяться під тиском санкцій США.

Міністр закордонних справ ПАР та організатор зустрічі Наледі Пандор заявила минулого місяця, що блок може бути "трансформаційним", представляючи ті країни, "які хочуть відігравати роль у світових справах, приносячи користь Глобальному Півдню".

Читайте також: Росія звинуватила США та Apple в атаці хакерів на айфони російських дипломатів

Раніше повідомлялося, що Південно-Африканська республіка розглядає можливість звернутися до Китаю з пропозицією прийняти у себе саміт БРІКС, на який запрошено президента Росії Володимира Путіна.