На липневому саміті НАТО обговорюватиметься вступ України до Альянсу після війни, - прем’єр Латвії Каріньш

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі підніматиметься питання вступу України до Північноатлантичного альянсу після війни.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що врешті-решт, коли війна в Україні завершиться, Україна повинна стати частиною НАТО. Я абсолютно переконаний у цьому, і я думаю, що ми будемо говорити про це у Вільнюсі наступного місяця", – зазначив глава латвійського уряду.

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"Але тема, над якою повинні подумати усі країни, також і за межами НАТО, це те, як ми можемо продовжити підтримувати Україну зараз: зброєю, боєприпасами, грошима. Ми повинні продовжувати зусилля, щоб прогнати росіян з їхньої країни", – додав Каріньш.