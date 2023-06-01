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На липневому саміті НАТО обговорюватиметься вступ України до Альянсу після війни, - прем’єр Латвії Каріньш

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нато
Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі підніматиметься питання вступу України до Північноатлантичного альянсу після війни.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що врешті-решт, коли війна в Україні завершиться, Україна повинна стати частиною НАТО. Я абсолютно переконаний у цьому, і я думаю, що ми будемо говорити про це у Вільнюсі наступного місяця", – зазначив глава латвійського уряду.

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"Але тема, над якою повинні подумати усі країни, також і за межами НАТО, це те, як ми можемо продовжити підтримувати Україну зараз: зброєю, боєприпасами, грошима. Ми повинні продовжувати зусилля, щоб прогнати росіян з їхньої країни", – додав Каріньш.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    Для горлопанів просто нагадаю як ми,Україна - ігнорували НАТО

    Глибоко в історію лізти не буду там ще гірше , а ось як воно було з 2019

    - ☝️Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом війська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.

    А тепер , коли в нас повномастабна війна. Ze-шапіто одразу закортілося до НАТО.

    Щоб одразу активувати ст.5

    Ні, не буде так

    Доречі,а коли чикати вибачень від Ze-шапіто перед Порошенком?
    За усю ту критику його політики , що до вступу України в НАТО

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  • Toyvo Sivergs 7b8eb063
    Це можна розуміти, що війна не закінчиться. Або закінчиться капітуляцією України. Тоді забудь про НАТО.
  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    На липневому саміті НАТО обговорюватиметься вступ України до Альянсу після війни - нарешті знайшли облудливо-лукаву формулу "вступ України до Альянсу після війни", яку ще будуть обговорювати.
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