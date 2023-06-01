Тайвань виділить понад 56 мільйонів євро на проєкти з відновлення України

Зокрема Тайвань виділить 5 млн доларів на започаткований Литвою проєкт відновлення школи в Бородянці, яку зруйнували російські війська, та постраждалого від обстрілу дитсадка в Ірпені Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Голова представництва Тайваню в Литві Ерік Хуанг заявив, що для Тайваню "велика честь прийняти запрошення приєднатися до кількох проєктів, ініційованих Литвою для відновлення України".

Цільовий внесок піде на покращення середовища довкола шкіл та дитячих садків, а також на озеленення та будівництво дитячих майданчиків.

Віцеміністр економіки та інновацій Литви Еріка Курочкіна висловила сподівання, що інвестиції Тайваню прискорять процес відновлення.

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За фінансової підтримки Литви та Тайваню відбудують сучасну школу європейського зразка, розраховану на 700 дітей. Дитячий садок в Ірпені модернізують за рахунок надбудови третього поверху, що дозволить збільшити кількість груп з 12 до 13. Садочок зможуть відвідувати до 450 дітей.

Зазначається, що на відновлення шкіл і дитсадків уряд Литви вже виділив понад 9,8 млн євро.

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Рой Чун Лі на конференції, що відбулася в Сеймі, також зазначив, що Тайвань виділить понад 56 мільйонів євро на проєкти відновлення України та співпрацюватиме з самою Україною, Польщею, Словаччиною та іншими державами.

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