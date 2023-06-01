Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України, - Шольц

Німеччина зробить внесок у гарантії безпеки для України. Наразі триває обговорення того, якою саме буде роль Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми робимо свій внесок у підтримку України. Ми завжди говорили, що мають бути гарантії мирного порядку після війни. Німеччина зробить свій внесок у це. Як це буде виглядати в конкретних термінах, ми маємо обговорити. Ми вже давно про це говоримо", - сказав Шольц, відповідаючи на запитання про надання Україні гарантій безпеки.

Він додав, що Європа об'єднана у підтримці України, і "Німеччина робить у це дуже вагомий внесок".

"Наша фінансова та гуманітарна допомога, а також військова підтримка дуже важливі. Після США це - найбільший внесок, зроблений однією країною", - наголосив Шольц.

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Нагадаємо, Шольц за півтора місяці до саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що лідери держав Альянсу обговорять на зустрічі насамперед конкретну підтримку України під час війни.