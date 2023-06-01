Пісторіус про передачу Україні далекобійних ракет Taurus: Ми дуже стримані у цій позиції

Позиція Німеччини щодо надання Україні крилатих далекобійних ракет Taurus не змінилась і залишається стриманою.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми дуже стримані, я і раніше давав це зрозуміти. У цій позиції досі нічого не змінилося", - сказав він.

За Пісторіуса, рішення щодо цього питання ще не ухвалено.

Авіаційна дозвукова крилата ракета Taurus KEPD 350 великої дальності призначена для високоточного ураження захищених цілей на дальності до 500 км. Ракета вагою 1400 кг та довжиною 5 метрів розроблена компанією Taurus Systems GmbH – спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської компанії Saab Bofors Dynamics AB.

Раніше в опозиції Німеччини виступили за передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

За даними ЗМІ, Україна офіційно попросила в Німеччини крилаті ракети Taurus.

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