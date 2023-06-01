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Нам треба збудувати для України щось між гарантіями безпеки, які має Ізраїль, і повноправним членством у НАТО, - Макрон

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макрон,зеленський
Президент Франції Емманюель Макрон, який закликав західні країни надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки, уточнив у подальших дискусіях на форумі з безпеки GLOBSEC у Братиславі, що він має на увазі.

Про це пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Макрон повідомив, що питання вступу України в НАТО буде предметом його розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та переговорів з іншими партнерами, а у липні – стане провідною темою на саміті НАТО у Вільнюсі.

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Французький президент зауважив, що "не впевнений" в тому, що до часу вільнюського саміту в Альянсі буде досягнуто консенсусу щодо повноправного членства України в НАТО. Тому він наголосив, що гарантії безпеки для України повинні бути створені якомога швидше, і що вони повинні бути тверді й конкретні на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року, в якому провідні ядерні держави, насамперед Росія, обіцяли шанувати суверенітет і кордони України.

"Я вважаю, що нам треба збудувати щось між гарантіями безпеки, які має Ізраїль, і повноправним членством (у НАТО)", – поділився міркуваннями Макрон, але підкреслив, що навіть гарантії безпеки "ізраїльського типу" для України були б недостатні і мали б бути більш суттєвими.

"Нам потрібен принаймні шлях до членства (у НАТО)", – сказав Макрон.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • arye z.
    Піздеts, що Макарон несе.
    Які "гарантії безпеки" має Ізраїль? Хто ці гарантії давав, коли та де вони підписані?
    Єдина "гарантія безпеки" Ізраїлю та, що всі, хто хотів його знищити, були знищені самі. А більше жодних "гарантій" не було, нема і не буде.
  • Ol Ol e5ddacc7
    Вам треба менше сцятится кацапів й надати серйозну зброю.
  • Алекс Скела
    Нам треба збудувати для України щось між гарантіями безпеки, які має Ізраїль, і повноправним членством у НАТО, - Макрон

    Точняк!
    Шось таке, на кшталт отого самого, шобвоно, панімаєш, не якось там тойво, а ***********!
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