Нам треба збудувати для України щось між гарантіями безпеки, які має Ізраїль, і повноправним членством у НАТО, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон, який закликав західні країни надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки, уточнив у подальших дискусіях на форумі з безпеки GLOBSEC у Братиславі, що він має на увазі.

Про це пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Макрон повідомив, що питання вступу України в НАТО буде предметом його розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та переговорів з іншими партнерами, а у липні – стане провідною темою на саміті НАТО у Вільнюсі.

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Французький президент зауважив, що "не впевнений" в тому, що до часу вільнюського саміту в Альянсі буде досягнуто консенсусу щодо повноправного членства України в НАТО. Тому він наголосив, що гарантії безпеки для України повинні бути створені якомога швидше, і що вони повинні бути тверді й конкретні на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року, в якому провідні ядерні держави, насамперед Росія, обіцяли шанувати суверенітет і кордони України.

"Я вважаю, що нам треба збудувати щось між гарантіями безпеки, які має Ізраїль, і повноправним членством (у НАТО)", – поділився міркуваннями Макрон, але підкреслив, що навіть гарантії безпеки "ізраїльського типу" для України були б недостатні і мали б бути більш суттєвими.

"Нам потрібен принаймні шлях до членства (у НАТО)", – сказав Макрон.