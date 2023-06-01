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ДСНС проводить службове розслідування загибелі курсантів через вибух снаряду у гуртожитку: 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені

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дснс
ДСНС обіцяє надати детальну інформацію щодо загибелі курсантів Національного університету цивільного захисту України у гуртожитку на Харківщині через вибух снаряда після закінчення розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомив представник пресслужби ДСНС Олександр Хорунжий.

"Наразі комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені. Ми зацікавлені у тому, щоб винні отримали справедливе покарання. Більше інформації буде оприлюднено після закінчення розслідування. Щирі співчуття рідним та близьким!" - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє курсантів ДСНС загинули через вибух 152-мм снаряду у гуртожитку на Харківщині. Його їм наказав розібрати керівник, - журналістка

Нагадаємо, двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок вибуху снаряда в гуртожитку, який їм наказав розібрати керівник.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Щось "мутне" у цій справі Малоімовірно, щоб спеціаліст-піротехнік пішов на таку масу порушень посадових інструкцій - він же не повний ідіот! Єдине що можу допустить: що "керівник" - із "дикоростучих" На посаду призначили, а що з нею робить - не пояснили І розуму в голову не вклали У нас зараз таких "сексологинь-дипломатів на відповідальних посадах повно
  • Старый зольдат
    Их было 4. А пятый им приказал разбирать снаряд.
  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Як на мене, то дичина у статті та в заголовку, бо РОЗБИРАТИ снаряд - це взагалі нонсенс, тим більше, віддати такий наказ. Ну і, курсант напідь першого курсу знає, що снаряди не розбираються, а ліквідовуються. А от де їх ліквідувати, оце якраз і питання, бо мабіть їм було наказано перемістити той снаряд у безпечне місце для ліквідації.
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