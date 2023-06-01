ДСНС проводить службове розслідування загибелі курсантів через вибух снаряду у гуртожитку: 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені

ДСНС обіцяє надати детальну інформацію щодо загибелі курсантів Національного університету цивільного захисту України у гуртожитку на Харківщині через вибух снаряда після закінчення розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомив представник пресслужби ДСНС Олександр Хорунжий.

"Наразі комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені. Ми зацікавлені у тому, щоб винні отримали справедливе покарання. Більше інформації буде оприлюднено після закінчення розслідування. Щирі співчуття рідним та близьким!" - розповів він.

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Нагадаємо, двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок вибуху снаряда в гуртожитку, який їм наказав розібрати керівник.