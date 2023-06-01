Мета ракетних обстрілів РФ - виснажити нашу ППО і залякати цивільних, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Ледь не щоденним ракетно-дроновим терором по містах ворог намагається виснажити нашу систему ППО і тероризувати цивільне населення. РФ досі сподівається зламати дух українців і волю до опору.

Так вважає народний депутат "Голосу", секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко., повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі ці ракетні обстріли РФ в цілому, по-перше, мають за мету виснажити нашу ППО, розуміючи, що зараз наші ракети С-300 зменшуються, а стосовно всіх інших комплексів — ми залежимо від поставок наших партнерів. Тому застосовують і дрони-камікадзе у великій кількості, які нам доводиться збивати іноді ракетами, які коштують дорожче, бо ми цінуємо життя людей", — констатує народний депутат.

Також ворог намагається знайти місцезнаходження систем ППО і навіть несвідомо не треба йому в цьому допомагати.

"По-друге, денні атаки покликані знайти місце наших ППО, тому ті хто знімають або "виходи" ракет, або місця збиття, вони допомагають ворогу. Ще раз кажу: не робіть цього, а йдіть в укриття, коли чуєте сигнал повітряної тривоги", — наголошує Костенко.

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Ще одна мета ворога, яка вже понад рік залишається незмінною, — зламати волю українців чинити опір. Особливо перед майбутніми кампаніями.

"Третє — залякати наших людей. Вести терористичні атаки для того, щоб зламати українців і їх дух. Вони досі не розуміють, що зробити це неможливо", — підкреслює представник "Голосу".