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Мета ракетних обстрілів РФ - виснажити нашу ППО і залякати цивільних, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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Ледь не щоденним ракетно-дроновим терором по містах ворог намагається виснажити нашу систему ППО і тероризувати цивільне населення. РФ досі сподівається зламати дух українців і волю до опору.

Так вважає народний депутат "Голосу", секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко., повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі ці ракетні обстріли РФ в цілому, по-перше, мають за мету виснажити нашу ППО, розуміючи, що зараз наші ракети С-300 зменшуються, а стосовно всіх інших комплексів — ми залежимо від поставок наших партнерів. Тому застосовують і дрони-камікадзе у великій кількості, які нам доводиться збивати іноді ракетами, які коштують дорожче, бо ми цінуємо життя людей", — констатує народний депутат.

Також ворог намагається знайти місцезнаходження систем ППО і навіть несвідомо не треба йому в цьому допомагати.

"По-друге, денні атаки покликані знайти місце наших ППО, тому ті хто знімають або "виходи" ракет, або місця збиття, вони допомагають ворогу. Ще раз кажу: не робіть цього, а йдіть в укриття, коли чуєте сигнал повітряної тривоги", — наголошує Костенко.

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Ще одна мета ворога, яка вже понад рік залишається незмінною, — зламати волю українців чинити опір. Особливо перед майбутніми кампаніями.

"Третє — залякати наших людей. Вести терористичні атаки для того, щоб зламати українців і їх дух. Вони досі не розуміють, що зробити це неможливо", — підкреслює представник "Голосу".

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Яценюк почав будувати. І скільки лайна на нього полилося тоді - пригадайте! Навіть зараз, як тільки згадується прізвище Яценюка, то відкриваються лайно-крани про "стіну Яценюка".
    І навіть фото загороджувальних споруд (які дуже схожі на те, що будувалось тоді у нас) з Фінляндії, країн Балтії чи Польщі не змушують людей включити мізки. Бо на "Г+Г" сказали, що він крав, значить так і є - Мосєйчук, Мєдвєдчук і Коломойський не помиляються!
  • Деніс Войцеховський
    Не тільки залякати, а і виснажити фізично. Скільки зараз киян з хронічним недосипанням?
  • Павел Орехов c16ceb45
    И за продажу оружия за эти годы вопрос поднять,пока все эти Кучмы и Юли еще не загнулись.
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