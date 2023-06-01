Із семи населених пунктів Донеччини примусово евакуюють дітей

Від сьогодні в семи населених пунктах Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей. Планується евакуювати понад 230 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донеччини:

- міста Залізне,

- селищ Нью-Йорк і Північне,

- сіл Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.



Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.



З питань евакуації з Донецької області звертайтеся до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

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