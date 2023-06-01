У Мелітополі окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь у тимчасово захопленому Мелітополі, на лікуванні перебувають понад 200 поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи. Так, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - йдеться у зведенні.

Крім цього, окупанти розмістили базу військовослужбовців РФ із військовою технікою на території Мелітопольського Олександро-Невського собору, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зняли з постаменту танк Т-70 1942 року випуску в захопленому Мелітополі. ВIДЕО