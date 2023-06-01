Пентагон підписав контракт із SpaceX на постачання Україні терміналів Starlink

Міноборони США заявило про закупівлю терміналів та послуг супутникового зв’язку Starlink у компанії SpaceX Ілона Маска для українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і Пентагон уклав контракт із Starlink на послуги такого типу", - йдеться у заяві Міноборони США.

Пентагон з міркувань операційної безпеки не буде розголошувати вартість контракту або загальну їхню кількість, а також додаткову інформацію щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів на даний момент.

Термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує довгострокові потреби безпеки країни.

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У грудні Міністерство оборони США, оголошуючи про пакет допомоги, повідомило, що надаватиме Україні термінали та послуги супутникового зв’язку, але не підтвердило, що саме компанія Маска отримає контракт.