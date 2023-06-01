На Харківщині на протитанковій міні підірвався трактор: постраждала людина

У Чугуївському районі вибух протитанкової міни травмував 61-річного мешканця с. Гракове.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"01 червня у с. Гракове Чугуївського району стався черговий вибух вибухонебезпечного предмету. До районної лікарні самостійно звернувся чоловік, 1962 року народження, який на тракторі наїхав на протитанкову міну та підірвався", - ідеться в повідомленні.

Зазгначається, що наразі постраждалий перебуває у медичному закладі, його оглядають лікарі, діагноз встановлюється.

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ДСНС звернулися до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".