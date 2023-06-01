Росія поширює фейки про те, що енергетична інфраструктура України повністю зруйнована в деяких областях, - Стратком ЗСУ

Російська пропаганда поширює у соцмережах фейк про те, що енергетична інфраструктура повністю зруйнована у Києві, Сумській і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Допис із цим фейком росіяни поставили на рекламу.

"Мовляв, сотні селищ залишилися знеструмленими, а "хваленої ППО", якою "піарився клоун", немає. Це емоційне звинувачення не має нічого спільного з реальністю. Усі українці мають електроенергію, проблеми виникають лише у мешканців прикордонних і прифронтових областей, адже через постійні обстріли там важче ремонтувати мережі обленерго", - наголошується в повідомленні.

Зазначається також, що сили ППО відмінно виконують свою роботу, знищуючи більшість ракет і дронів, які ворог випускає по території України.

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"Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує ІПСО через традиційно порожню сторінку під назвою Newsruva. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 31 травня, а фейкову сторінку створили 20 квітня", - йдеться в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій закликає своїх читачів, якщо вони бачать публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставити їм жодних лайків і не писати жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію.

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Раніше повідомлялося, що ворог поширює фейк про розкрадання грошей західних партнерів українським урядом.