Ексдепутат Харківської облради Скоробагач виїхав на Лазурний берег Франції "у справах благодійного фонду" і досі залишається за кордоном, - ЗМІ
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Журналісти зафіксували перебування на Лазурному березі ексдепутата Харківської облради Володимира Скоробагача.
Про це йдеться у новій частині журналістського розслідування Української правди про "Батальйон Монако", передає Цензор.НЕТ.
"На Кап-Ферра можна побачити те, чого ви ніколи не побачити в Києві. Вранці на пробіжку виходять бізнесмени, депутати і навіть колишній президент України. ... А це донедавна депутат Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Майже рік тому "Українська правда" розповіла, що родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра. Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка повідомила, що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач таки склав депутатські повноваження і, судячи з цих кадрів, продовжує займатися благодійністю у Франції", - розповіли журналісти.