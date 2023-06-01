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Ексдепутат Харківської облради Скоробагач виїхав на Лазурний берег Франції "у справах благодійного фонду" і досі залишається за кордоном, - ЗМІ

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скоробагач
Журналісти зафіксували перебування на Лазурному березі ексдепутата Харківської облради Володимира Скоробагача.

Про це йдеться у новій частині журналістського розслідування Української правди про "Батальйон Монако", передає Цензор.НЕТ.

"На Кап-Ферра можна побачити те, чого ви ніколи не побачити в Києві. Вранці на пробіжку виходять бізнесмени, депутати і навіть колишній президент України. ... А це донедавна депутат Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Майже рік тому "Українська правда" розповіла, що родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра. Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка повідомила, що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач таки склав депутатські повноваження і, судячи з цих кадрів, продовжує займатися благодійністю у Франції", - розповіли журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Urs
    "благотворительный фонд" - это у него легенда. На самом деле он тоже сбежавшего трубицина ищет.
  • Алекс Скела
    Баєц невідимава фронта?
    Певен, тримає на грудях мішечок з жменькою української земельки та тихцем (коли поблизу немає ворогів) співає українських пісень та втирає скупу чоловічу сльозу...
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, продовжують, як і їх прикоритні, свої подвійні стандарти, під патронатом єрмака-татарова, в часи кривавої московської війни!!!
    Українці це бачуть, Світ це бачить і знає, а вони все далі в лайно залазять!
    Періодично, читають перед камерою кимось написані правильні тексти, а потім знову в лайно…
    Мабуть, Оманські зобов'язання та погрози патрушева працюють…
    А УКРАЇНЦІ захищають Україну від орків ***** і вірять в ЗСУ !!
    Слава Україні! Україна переможе і цих орків!!
    Запеклі! вогню небояться!!
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