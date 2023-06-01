Українська ППО здатна збивати усі типи російських ракет, - Зеленський

Українська ППО, завдяки допомозі партнерів, здатна збивати усі типи російських ракет, проте Києву потрібно більше сучасних ЗРК, поки немає F-16.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібні сучасні винищувачі. І це частина не просто нашого контрнаступу, це - питання захисту нашого неба, логістики і перш за все - народу України… Сьогодні нам складно, у нас немає сучасних винищувачів, і тому перевага в небі у Російської Федерації. Але мотивація все одно сильніша, тому я впевнений у нашій перемозі", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо коаліції "Петріотів", Зеленський зауважив: "До винищувачів ще треба дожити - і ми це зробимо обов’язково, - не втратити багато людей, тому дуже важливо мати захист. Чому "Петріоти"? Тому що "Петріоти" показали всьому світу, як це працює. Ми збиваємо будь-які види ракет Російської Федерації".

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Він наголоств, що це дуже важливий висновок щодо захисту світу.

"Поки в нас не буде літаків, нам потрібно більше "Петріотів"... І тому нам потрібна коаліція "Петріотів". І якщо були б якісь іще системи, які спроможні захистити від будь-якого виду сучасного російського зла, ми б говорили про них. У нас багато різних систем, я вдячний усім партнерам, але "Петріоти" - це "Петріоти", - зазначив Зеленський.

Він також прокоментував "коаліцію літаків", зауваживши, що головну роль мають відіграти Сполучені Штати Америки, адже F- 16 - це їхня технологія.

"І незважаючи на те, що наші колеги, союзники готові нам допомогти, все ж таки це Сполучених Штатів літаки. Але сьогодні я почув потужну підтримку, велику кількість країн, і що важливо - велику кількість літаків-винищувачів, які, я впевнений, в найближчий час під лідерством Сполучених Штатів ми об’єднаємо і зробимо цю коаліцію", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський перебуває у Молдові, де бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.