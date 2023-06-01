"Батальйон Монако 3": екснардеп - "тушка" Табалов під час повномасштабної війни відпочиває на Лазурному березі Франції, - ЗМІ
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Журналісти зафіксували за ранковою пробіжкою на Лазурному березі Франції на мисі Кап-Ферра екснардепа-"тушку" від "Батьківщини" Олександра Табалова.
Про це йдеться у новій частині журналістського розслідування Української правди про "Батальйон Монако", передає Цензор.НЕТ.
"Це колишній народний депутат від партії "Батьківщина" Олександр Табалов, який разом із сином за президентства Януковича в 2012 році стали першими "тушками", бо відразу після обрання до парламенту від партії "Батьківщина" відмовилися вступати до фракції", - зазначають журналісти.