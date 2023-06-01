Упродовж 1 червня росіяни атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли з важкої артилерії і БпЛА Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог кілька разів цілив по Дніпропетровщині. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах. Застосував важку артилерію і БпЛА", - ідеться в повідомленні.

У Марганці поранений 34-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

За уточненою інформацією, у Нікополі пошкоджений також об’єкт інфраструктури. А окрім багатоповерхівки, понівечені два приватні будинки.

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