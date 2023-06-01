З початку війни Німеччина прийняла на лікування 750 поранених українців

На сьогодні у Німеччині отримали лікування 750 поранених, яких привезли із зони бойових дій в Україні. Це найбільше з усіх європейських країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на DW.

За даними Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих ФРН, з початку повномасштабної агресивної війни Росії проти України, тобто з кінця лютого 2022 року, близько 2250 пацієнтів з України були прийняті та проліковані в ЄС та інших державах, що підтримують Україну.

Серед цих держав Німеччина прийняла на лікування найбільше постраждалих і поранених українців, випередивши Норвегію (близько 250), Польщу та Іспанію (обидві по 230).

Останній рейс, який прибув до Німеччини 31 травня, мав на борту п'ять поранених й трьох провожатих з України.

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