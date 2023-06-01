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На наступному "Рамштайні" обговорюватиметься створення "небесного щита" для України, - Зеленський

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зеленський
На наступному засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься створення "небесного щита України".

Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків "Небесного щита України" на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн"", - ідеться у дописі. 

Зеленський також розповів про зустірч з лідерами країн в рамках коаліції винищувачів. 

"Обговорили питання, повʼязані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів", - написав він. 

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Нагадаємо, Зеленський перебуває у Молдові, де бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.

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Топ коментарі

  • Алексей Алексей 008d0624
    ой дибiл.дайте йому затичку до рота
  • 5 копійок
    Самий моцний щит з асфальту. Ніяка бімба не проб'є.
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1d8997e5x7o Весняний наступ ЗСУ так і не почався. Чому?
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