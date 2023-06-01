На наступному "Рамштайні" обговорюватиметься створення "небесного щита" для України, - Зеленський
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На наступному засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься створення "небесного щита України".
Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків "Небесного щита України" на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн"", - ідеться у дописі.
Зеленський також розповів про зустірч з лідерами країн в рамках коаліції винищувачів.
"Обговорили питання, повʼязані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів", - написав він.
Нагадаємо, Зеленський перебуває у Молдові, де бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.