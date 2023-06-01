За зачинені укриття має бути кримінальна відповідальність, законопроєкт вже готується, - нардеп "ЄС" Сюмар

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" сьогодні інспектували укриття Києва. Як виявилося, зачинені сховища - це системна проблема, яку треба терміново вирішити.

Про це повідомила у Facebook нардеп Вікторія Сюмар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Весь день з Іриною Геращенко та колегами займалися проблемою сховищ. З шокуючого: маємо свідчення, що випадок з Деснянськом районом – не один. Аналогічно було і в Дарницькому районі, в поліклініці. Більше сотні людей не пустили в сховище", – повідомила Сюмар.

"В це неможливо повірити на 16 місяці війни. Лікарні прикриваються тим, що буде порушена епідеміологічна ситуація. Заклади освіти – що це заважатиме дітям. А ті, хто приватизували підвали, взагалі кажуть: моє право нікого не пускати і замок не відкривати", – пише народна депутатка.

"Сьогодні київська влада ухвалила єдино можливе рішення: відкрити всі сховища. Але ми точно маємо закріпити цю норму в умовах воєнного стану як обов’язкову законодавчо. І передбачити відповідальність за зачинені сховища. Кримінальну. Інакше все лишиться як є", – застерігає Сюмар.

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"Законопроект вже пишемо. Так само біля сховищ мають бути камери спостереження, якщо вони будуть відкриті цілодобово. Це не складно і точно дешевше ніж наймати охоронців", – пояснює депутатка.

"І до сумного. Стаціонарних бомбосховищ на весь Печерський район аж 7. Сім сховищ, де є вентиляція, туалет, вода і тд. Бізнес з облаштуванням сховищ в паркінгах справляється значно краще, ніж держава. З хорошого – в Києві ці нечисленні сховища бодай відремонтовані і забезпечені. В них є окремі зони для дітей і дорослих", – повідомила Сюмар.

"Ми маємо усвідомити одну дуже складну річ: ми надовго Ізраїль. Або назавжди. Сховища, техніка безпеки під час бомбардувань мають бути відпрацьовані до автоматизму. А загиблі діти – це відповідальність дорослих", – пише Сюмар.

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