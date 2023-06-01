Україні вдалося повернути ще 371 депортовану дитину, - Верещук

Україна повернула на батьківщину ще 371 викрадену Росією дитину.

Про це повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам вдалося повернути вже 371 дитину. І цей процес триває, він дійсно дуже важкий, бо, власне, на повернення дітей міжнародна спільнота вплинути не може. Ви чули, напевно, про волонтерів, ви чули, напевно, про громадські організації, про те, як держава це робить, але міжнародні організації безсилі. І тут питання саме до цивілізованого світу - як зробити так, щоб ті організації, які покликані й мають мандат захищати дітей не тільки українських - всіх у світі у зонах конфлікту, зробили все від них залежне і були долучені до механізму повернення дітей. Поки що цього механізму як дієвого формату немає", - повідомила Верещук.

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Також вона розповіла, що росіяни депортують українських дітей в різні регіони РФ та підтвердила, що дітей також вивозять у Білорусь.

"Дійсно, Білорусь використовується як територія для вивезення наших дітей. І в нас є факти, які це підтверджують", - зазначила Верещук.

Вона додала, що в Росії "є так званий державний банк дітей, і там зараз наші українські діти".

"Журналісти-розслідувачі вже нарахували більше 2, 5 тисяч таких дітей. І це абсолютний злочин, який свідомо, публічно вчиняє Росія. Тепер ми говоримо про те, куди їх вивозять: по всіх територіях, по всій території Росії. В тому числі це Кавказ і Сибір. В тому числі, це всі решта регіонів. І на сьогодні нам дуже важко знайти інформацію про них, однак це можливо і ми дякуємо тим, хто таку інформацію нам дає", - резюмувала Верещук.

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Як повідомлялося, щонайменше 2150 дітей з тимчасово захоплених територій України вивезли до дитячих таборів у Білорусі.