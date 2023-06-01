Харківська облрада не схотіла позбавити Григорія Суркіса, який "страждає" в Монако, звання Почесний Громадянин Області, - командир ДФТГ "Хартія" Кожемяко

Сьогодні Харківська обласна Рада не схотіла позбавити Григорія Суркіса звання Почесний Громадянин Області.

Про це повідомив командир добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) "Хартія", бізнесмен Всеволод Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Харківська обласна Рада не схотіла позбавити Григорія Суркіса звання Почесний Громадянин Області. Точніше більшість депутатів, серед яких, звісно, ОПЗЖ, яке заборонено тільки на папері, а в дійсності процвітає, а також завжди перелякані послідовники померлого Кернеса, не підтримали позбавлення. Не буду тут розписувати, чому це треба було зробити. Будь-якій освіченій, сучасній та вільній людині це і так зрозуміло.

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Вони можуть будь-як виправдовувати свої дії. Розповідати про "ящик Пандори", або про те що Суркіс дофіга волонтер, або що це якійсь мій особистий конфлікт з ним, тому я і подав це звернення, або ще будь-що.

Але, насправді, вони просто хочуть приховати своє боягузтво і небажання розірвати це номенклатурне російсько-радянське "коло змови" та урешті-решт встати пліч-о-пліч з тими, хто сьогодні боронить нашу землю від агресора, якого вони ж і закликали сюди подібними своїми діями.

Можу сказати, що ті депутати, які сьогодні злякалися гучних фамілій, за якими насправді стоять нікчемні особистості, своїм неголосуванням завдали не меньш потужного удару по харків'янам, чим той, якого сьогодні ж ракетою здійснила армія агресора!

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За іронією долі, саме сьогодні вийшов матеріал "батальйон Монако 3". ... Подивіться, панове депутати, як ваш "підзахисний волонтер" страждає на вкрадені в народу гроші", - розповів Кожемяко.