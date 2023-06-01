Льовочкін, Суркіс, Кучма, Іванющенко, Баум: українські службовці попри заборону виїзду продовжують відвідувати Лазурний берег Франції та Монако, - ЗМІ

Українські службовці попри офіційну заборону виїзду з України продовжують приїздити на відпочинок на один з найдорожчих курортів світу - на Лазурний берег Франції та Монако.

Про це йдеться у новій частині журналістського розслідування Української правди про "Батальйон Монако", передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаємо, після скандалів із закордонними відпустками на початку року РНБО заборонила виїзд для чиновників та депутатів. Відтоді урядовці, народні депутати та низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування мали змогу перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Навесні 2023-го, під час пошуку активів російських еліт, "Українська правда" двічі працювала на Французькій Рив'єрі. І, авжеж, ми не могли не звернути увагу на українських народних депутатів та чиновників, які попри заборону все одно прилітають у цей один із найдорожчих куточків світу", - зазначає видання.

Журналісти показали, як 5 травня на посадку заходив чартер з Відня, на борту якого були члени забороненої проросійської партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс. Видання стверджує, що у Відні Суркіс-Старший та Льовочкін бачилися з бізнесменом Дмитром Фірташем.

"За інформацією джерел УП, Льовочкін і Суркіс змогли отримати дозвіл на виїзд з країни з офіційних причин задля депутатської діяльності", — заявив журналіст.

У пресслужбі Льовочкіна відповіли, що після відповідного указу він лише двічі залишав Україну "для проведення медичної операції на коліні" та "у відрядження". УП розповідає, що той дійсно прилітав до аеропорту Ніцци для подальшого переїзду до клініки, але спочатку два нардепи відвідали Відень, де "у бізнесових колах мали зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, а через день разом з родинами сіли на чартер".

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Брата Григорія Суркіса, президента ФК Динамо Ігоря Суркіса також побачили на Лазуровому березі. Ткач показав Mercedes, який чекав на нього під казино Монте-Карло, а потім і його самого.

Леоніда Кучму журналісти помітили на Лазуровому узбережжі під час прогулянки. Його супрводжував охоронець. Кучма займався скандинавською ходою, а потім зайшов до маєтку свого зятя - Віктора Пінчука. Журналісти нагадали, що Кучма прокоментував повномасштабне вторгнення Росії лише на 15-ий день від його початку.

Також на Лазуровому узбережжі помітили підприємця Олександра Кацубу, який 2012 року у віці 26 років став заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" замість свого старшого брата. З прізвищем родини Кацуб пов’язаний один із найбільших корупційних скандалів часів Януковича — купівля "веж Бойка", нагадує видання. За кілька днів Ткач натрапив на автомобіль Кацуби біля елітного ресторану у Монако. Кацуба сказав журналістам, що виїжджав з України "для закупівлі машин для ЗСУ" та "заїхав до дітей".

В Монако 9 років тому втік і один з найближчих поплічників та друзів президента-втікача, колишній народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакієвський. За інформацією джерел УП у бізнесових колах, Іванющенко курсує між трьома місцями: Москвою, Дубаєм і Монако.

В Монако він не веде світське життя, однак УП вдалося віднайти елітний житловий комплекс, де живе Іванющенко, з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом, охороною та вертолітними площадками поблизу – Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако.Це вдалося зробити завдяки допису доньки Іванющенка в Instagram. У травні УП отримали інформацію про те, що Іванющенко перебуває в Монако та зафіксувала його на Rolls-Royce.

Також журналісти помітили в Монако Бориса Баума – колишнього радника екс-заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей.

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"За кілька хвилин після знімання Баума на телефон ми намагаємося залишити територію Монако. Але дорогу перекриває поліцейський. Поліцейські вимагали вимкнути камеру, розблокувати телефони, показати відео і покинути територію Монако", - розповів Ткач.