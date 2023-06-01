Необхідно створити новий формат переговорів щодо вирішення придністровського конфлікту, - Зеленський

Формат "5+2", у якому посередником виступає Росія, нежиттєздатний. Після перемоги України треба створити новий формат переговорів щодо вирішення придністровського конфлікту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ви бачите життя в проєкті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити", – заявив він.

ЄП зазначає, що офіційно формат 5+2 є єдиним чинним міжнародним форматом придністровського врегулювання. До нього входять представники Молдови і Придністров'я, а також Росія, Україна, ОБСЄ (посередники), ЄС і США (спостерігачі).

За словами Зеленського, принципово новий формат буде створений "згодом" за активної участі України.

"Треба буде говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю… Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів – напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче підключити якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас (спільний. – Ред.) кордон", – пояснив він.

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Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявляв, шо ситуація із невизнаним Придністров’я не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.