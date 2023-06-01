Необхідно створити новий формат переговорів щодо вирішення придністровського конфлікту, - Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ви бачите життя в проєкті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити", – заявив він.
ЄП зазначає, що офіційно формат 5+2 є єдиним чинним міжнародним форматом придністровського врегулювання. До нього входять представники Молдови і Придністров'я, а також Росія, Україна, ОБСЄ (посередники), ЄС і США (спостерігачі).
За словами Зеленського, принципово новий формат буде створений "згодом" за активної участі України.
"Треба буде говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю… Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів – напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче підключити якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас (спільний. – Ред.) кордон", – пояснив він.
Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявляв, шо ситуація із невизнаним Придністров’я не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.