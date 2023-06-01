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Законне місце України - в НАТО, - прем’єр Великої Британії Сунак

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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що законне місце України у Північноатлантичному альянсі.

Про це він сказав у Кишиневі, де проходить друга зустріч Європейської політичної спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я згоден з генеральним секретарем НАТО: Україні законне місце в НАТО", - заявив Сунак.

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що країни-союзники надсилають сильний сигнал президенту РФ Володимиру Путіну про те, що вони захищатимуть безпеку України в довгостроковій перспективі.

"Ми хочемо переконатися, що запровадили заходи безпеки для України на довгострокову перспективу і що надіслали дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не йдемо. Ми тут залишаємося і продовжуватимемо підтримувати Україну не тільки зараз, а й у майбутньому", - зазначив Сунак.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • jklpqrs
    У каждого свое законное место: Украины в НАТО, зеленского - в тюрьме.
  • alex orly
    Ну Сунак, що не день то нові відкриття!!!!хоча коли він зайняв пост, я думав що ми Велику Британію загубимо!!!!! Молодець Сунак!!!
  • Павло ШОвте
    Як готова, ти вже звільнив Рєзнікова, чи покарав тих, хто вкрав 9 млрд? Бубон використовує психологічний прийом - підвищення ставок і надування бульбашки очікувань. Щоб потім сказати - ах так, не берете нас, тоді ми підписуємо аміак з кацапами. Ми старалися. Тут йому і кінець

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