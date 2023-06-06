Херсонська ОВА про підтоплення населених пунктів: 16 тисяч людей на правобережжі у критичній зоні
Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зібрана комісія ТЕП та НС, поставлені завдання. Відбувається евакуація населення. Всі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у визначених точках збору. В кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію", - йдеться у повідомленні.
За словами Прокудіна, станом на 07:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона Херсонського району. Ми розуміємо що будуть підтоплені ще інші населені пункти, готові до цього", - додає він.
Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні.
Нині організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших.
О 12.00 на залізничному вокзалі з Херсону вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.
"Слідкуйте тільки за офіційною інформацією та зберігайте спокій!", - звертається очільник ОВА до мешканців регіону.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.