Шмигаль про підрив Каховської ГЕС: Є загроза затоплення 80 населених пунктів

Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що президент України скликав РНБО.

"Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС. Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена", - зазначає прем'єр.

Він також звертає увагу, що знищення Каховської ГЕС - терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає, - "Укргідроенерго"

"Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи. Зараз наше першочергове завдання - допомогти людям у районах затоплення", - резюмує Шмигаль.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський ініціював через підрив екстренне засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.