Постачальник яєць по 17 грн для Міноборони подав до суду 22 скарги щодо торгів на Prozorro, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова
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Постачальник яєць для Міноборони по 17 грн подав 22 скарги до суду щодо торгів на Prozorro.
Про це повідомила член антикорупційної ради МО Дана Ярова у коментарі Цензор.НЕТ.
6 червня мають відбутись перші торги по харчуванню на Prozorro.
У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Після скандалу ціна яєць в контракті була знижена до 9.