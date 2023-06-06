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Постачальник яєць по 17 грн для Міноборони подав до суду 22 скарги щодо торгів на Prozorro, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

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яйця
Постачальник яєць для Міноборони по 17 грн подав 22 скарги до суду щодо торгів на Prozorro.

Про це повідомила член антикорупційної ради МО Дана Ярова у коментарі Цензор.НЕТ.

6 червня мають відбутись перші торги по харчуванню на Prozorro.

У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Після скандалу ціна яєць в контракті була знижена до 9.

Також читайте: Міноборони втратить постачальників, якщо Мінфін не схаменеться, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Олександр Гуменюк 7bbba3b5
    Підари блокують роботу Прозоро, умисно,
    створюючи неможливими поставки харчування, під час війни.
  • Прощай немытая раССея
  • Victor Frey a502d342
    "Новиє ліца" *****! наставили цих крадіїв-слуг на всіх ланках влади. От на мерів ще ніяк не можуть наїхати бо то виборна посада. Але при такому розкладі подій думаю то справа часу, чекаю що наприймають законів щодо ліквідації посад мерів міст
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