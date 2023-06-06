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Глава МЗС Литви Ландсбергіс про підрив Каховської ГЕС: Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити

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ландсбергіс
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити. Вони не ведуть переговори ні з чим, окрім сили. Вони без жалю спричиняють величезні катастрофи. Я скажу це ще раз: тривалий мир в Європі вимагає перемоги України як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше не спрацює", - зазначив міністр.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Михаил Грушевский
    Називати ми їх можемо як завгодно. Їхньої суті це не змінить. З точки зору правил ведення війни, моралі і т.п. вони виїбки - андрофаги. З точки зору ведення війни вони зробили досить розумний крок. Перше, продовжують активно знищувати нашу інфраструктуру, на нашій території. Ми зараз будемо вимушені витрачати ресурси для мінімізації наслідків, скоріш за все понесемо людські втрати. Друге, вода банально сповільнить будь які рухи в напрямку до АР Крим з цього напрямку. У кацапів з'явиться можливість вивільнити частину орди на інші напрямки. Третє, психологічний тиск, мовляв ГЕС ми знищили, так само зробимо і з АЕС. От тут напевно найнебезпечніший момент, яка буде реакція у нашої, Боже прости, влади. І яка буде реакція ЄС та США.
  • Gozzalik salonu
    Та норм че, главное чтобы бельгийские патроны не использовали,а то не дай бог русня пойдет на эскалацию
  • Flying Eagle
    Всі ті ж самі висловлюються проти русні - Литва, Естонія, Польща... Решта набрали в рот води і мовчать. Класика.
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