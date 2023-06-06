Результати засідання Ставки: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти суто пропагандистських та брехливих тез. росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення росії та путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.

P.S. Коротко про результати засідання Ставки: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", - зазначив він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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