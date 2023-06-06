За тиждень до підриву Каховської ГЕС Росія дозволила не розслідувати аварії на об’єктах, - The Insider

Влада Росії за тиждень до підриву Каховської ГЕС дозволила не розслідувати "аварії, що відбулися внаслідок воєнних дій" та теракти на небезпечних об’єктах - зокрема, гідроелектростанціях.

Про це пише російське опозиційне видання The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідна постанова російського уряду №873, підписана прем’єром РФ Мішустіним, набула чинності 31 травня.

Документ має пункт про аварії, в якому йдеться: "до 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об’єктах і аварій гідротехнічних споруд, що трапилися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться".

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Також документ містить пункти про те, що до 1 вересня 2023 року та до 1 березня 2024 року на об'єктах у "ДНР, ЛНР", у Запорізькій та Херсонській областях не застосовується частина пунктів федеральних законів "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

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Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.