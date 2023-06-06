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Остін про контрнаступ ЗСУ: Мають знайти слабкі місця в позиціях РФ та скористатися ними

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Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські сили можуть знайти слабкі місця в обороні військ РФ і використати їх під час контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Остін зазначив, що російські укріплення простягаються на сотні миль, однак вони не можуть бути надійними на кожній ділянці настільки довгої лінії фронту.

"Тому їхнє (українців. - Ред.) завдання - з'ясувати, де вони не сильні, де є можливості. Визначити і використати ці можливості", - сказав очільник Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна РФ показала, яким став би світ, якби великі країни могли безкарно вторгатися до сусідів, - Остін

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Південь кацапи вже прикрили?
  • gr1959
    Ще один стратег. Проте слабке місце у кацапів відомо й йому. ППО. Над московією. Яка виробляє зброю. Яка пре ешелонами чмобиків на м'ясорубку. Яка в оцих ешелонах тягне до фронту зброю та паливо. Яка зі своїх кацапських аеродромів всю Україну тримає під прицілом.
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Та забудьте вже про цей контрнаступ!
    Ще не дійшло?
    НЕ ДАСТЬ ЗЕЛЕНЕЧМО НАКАЗ!
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