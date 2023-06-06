Список безпечних місць для евакуації жителів Херсонщини, яким загрожує підтоплення. ПЕРЕЛІК

Рятувальники Херсонщини публікують список безпечних районів, куди можуть евакуюватися мешканці берегової лінії річок Дніпро та Кошова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Закликаємо громадян, що мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в безпечні райони:



- жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

- жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

- жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

- жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

- жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;

- жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;

- жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;

- жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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