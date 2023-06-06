Представництво ЄС вже працює з партнерами над допомогою Каховській ГЕС, - Маасікас

Представництво Європейського Союзу в Україні вже співпрацює з українськими і міжнародними партнерами, щоб спланувати допомогу після руйнування російськими військами Каховської ГЕС.

Про це глава представництва Матті Маасікас написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Руйнування греблі в Новій Каховці має глибокі військові наслідки. Але також і гуманітарні, які стосуються безпосередньо десятків, якщо не сотень тисяч мирних жителів. Офіс ЄС в Україні вже почав співпрацювати з українськими та міжнародними партнерами, щоб спланувати нашу допомогу", - зазначив він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тон мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.