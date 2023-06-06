Є алгоритм дій на випадок нестачі води для охолодження ЗАЕС, - "Енергоатом"

Підрив Каховської ГЕС не впливає безпосередньо на функціонування Запорізької АЕС. Розроблений алгоритм заходів щодо роботи станції та персоналу на той випадок, якщо води Каховського водосховища буде недостатньо для підживлення ставка-охолоджувача.

Про це повідомив Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у телемарафоні "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЗАЕС працює, але не можу сказати, що все в порядку, коли вона тривалий час окупована росіянами. Деградація станції продовжується, починаючи обладнанням, закінчуючи перебуванням на майданчику військових, озброєння та техніки. Вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС - це чергове погіршення ситуації, пов’язаної із ЗАЕС. Зараз ми не оцінюємо її як критичну для станції, адже вона охолоджується за допомогою власного ставку-охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища, де зберігається достатній рівень води", - зазначив він.

Котін уточнив, що в у цьому контексті є питання щодо підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, адже в разі зменшення води в ставку-охолоджувачу, необхідні об’єми раніше наповнювались за допомогою Каховського водосховища.

Також читайте: Ситуація на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, - Енергоатом

"Але ця ситуація є проєктною і передбачена в проєкті атомної станції. Є розроблений алгоритм заходів щодо роботи ЗАЕС та персоналу на той випадок, якщо вода Каховського водосховища буде відходити. Тому ми підтверджуємо заяви МАГАТЕ, що прямої та безпосередньої загрози на АЕС немає, але рівень деградації продовжує зростати", - додав Котін.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.