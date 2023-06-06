Підрив Каховської ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ, - Данілов

Україна не має жодного відношення до підриву Каховської ГЕС, цей терористичний акт здійснила 205-та мотострілецька бригада РФ, яка контролювала станцію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не маємо жодного відношення до підриву, що б там на Кремлі не розповідали", - заявив Данілов у телемарафоні, коментуючи слова прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що нібито Україна сама влаштувала "диверсію" на Каховській ГЕС.

За словами секретаря РНБО, подібні звинувачення з боку РФ є не більш ніж спробою зняти з себе відповідальність за теракт та виправдати власні воєнні невдачі.

Дивіться: Через підрив Каховської ГЕС страждають і тварини: МВС закликає громадян подбати про улюбленців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вони захлинаються від злості, бо не можуть вирішити питання військовим шляхом. Вигадують зараз різну дурницю, яка не має жодного підтвердження. По-перше, і на жаль, ГЕС була під контролем російських окупантів з березня минулого року, тому мені важко сказати, про що каже ця людина (Пєсков. - Ред.). Я вже звик, що ця людина з вусами розповідає якусь нісенітницю, щоб виправдати агресію, яку вони роблять щодо нашої країни. По-друге, нам було відомо, що восени минулого року вони робили там "закладки" і саме зараз вони вирішили їх використати, щоб завадити нашому контрнаступу", - сказав Данілов.

Водночас, він підтвердив інформацію з оперативного командування "Південь" про те, що теракт на Каховській ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ.

"Саме вони перебували та контролювали ситуацію до 2.50 сьогоднішнього дня – того моменту, коли вони здійснили цей підрив. Це терористичний акт не лише щодо нашої країни, а й усього світу... Наслідки цієї катастрофи будуть вкрай складними", - зазначив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи є підтвердження того, що підрив станції спочатку не планувався росіянами таким масштабним, Данілов наголосив, що коли йдеться про воду, спланувати щось неможливо в принципі.

"Коли йдеться про воду, тут вкрай складно спланувати, оскільки вода - це найбільш руйнівна сила на планеті. Робити якісь розрахунки - щодо води - це повна дурість, особливо в умовах, коли росіяни в цій "операції" використовували вибуховий пристрій. Це неможливі розрахунки. Це ще раз говорить про їхню дурість, яку вони здійснюють на території нашої країни", - резюмував він.

Дивіться також: Каховська ГЕС до та після підриву російськими окупантами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

Читайте: ОК "Південь" про затоплення Херсонщини: Лівий берег постраждав набагато більше, на правому критичних станів не зафіксовано, але вода піднімається